Con un messaggio sui social Leonardo Bonucci ha spento le voci sull'addio alla Juve ma è davvero così? Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel caso fosse ritenuto di troppo, il capitano bianconero vorrebbe fosse la società a dirglielo in modo chiaro e netto. Cosa che al momento non è ancora successa. Leo, quindi, si ritiene a ragione non solo un componente della squadra, ma un veterano e un leader del gruppo.