Intervistato da Prime Video alla vigilia della sfida di Champions League contro lo, il difensore dellaLeonardoè tornato a parlare anche delle finali di Berlino e Cardiff, con un auspicio per il futuro. "Delle due finali dirigiocherei quella di. Con il Barcellona non avevamo nulla da perdere e affrontavano una squadra di marziani. Con il Real Madrid dopo un ottimo primo tempo ci fu un calo di tensione. Spero di poter avere l'occasione di disputare una terza finale in questi ultimi anni di carriera".