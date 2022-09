Di nuovo a Torino, ma non alla Continassa. Niente allenamento con laquest'oggi per Leonardo, che ha potuto usufruire di un giorno di riposo per recuperare dalle fatiche con la, con cui è sceso in campo anche lunedì sera contro l'Ungheria. Il capitano tornerà a disposizione domani, quando la squadra riprenderà la preparazione della sfida contro il, mentre hanno già ricominciato ad allenarsi Nicolòe Federico, a loro volta rientrati dagli impegni in azzurro.