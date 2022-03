L'ora di Leonardo Bonucci è arrivata: via Paulo Dybala, via anche Giorgio Chiellini, lui resterà e diventerà capitano, una volta per tutte. Ma è chiamato a uno sforzo economici: la Juve propone di spalmare i prossimi due anni di ingaggio su un triennale o un quadriennale con vista sul Mondiale, un sacrificio necessario dato il contesto. Se dovesse accettare, il prolungamento lo vedrà legarsi (a vita) con un ingaggio da 4-5 milioni netti a stagione. Lo riporta calciomercato.com.