Leonardoha parlato ai microfoni di Sky da- "Ci tenevo a regalargli la maglia , è stato un capitano e una leggenda del club, dopo tutto quello che ha passato per noi è stato importante vederlo qui: è un monumento della storia della Juve, è uno scambio di maglie da capitano a capitano"- "Prima di tutto era importante tornare qui dopo tanti anni di assenza per la pandemia, è sempre stata una bella emozione venire qui e vivere una bella giornata con i tifosi (che nel frattempo invadono il campo, ndr.)".- "Sì è la classica chiusura di questa giornata, per questo è una bellissima tradizione. Speriamo che i tifosi allo stadio ci diano quel contributo importante che serve sempre".- "Hanno portato entusiasmo, leadership, esperienza. Di Maria, Pogba, Gatti servono tanto, portano entusiasmo, esperienza e qualità".- "Può arrivare davvero in alto, ha le qualità, è umile e questo fa la differenza, è predisposto al sacrificio e alla voglia di migliorare, e questa dote lo aiuterà tanto nella sua carriera che sarà sicuramente rosea".