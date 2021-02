Leonardo Bonucci apre Lève. Insieme ad altri quattro soci, il difensore della Juventus ha aperto il suo nuovo ristorante, a due passi dalla GAM, in pieno quartiere Crocetta, in Corso Galileo Ferraris 45 all'angolo con Via Vela, a Torino. La scelta e il significato del nome vengono spiegati sul sito ufficiale del ristorante: “Lieve come lo spirito, fresco come il mare, ricco come la terra: Lève è il nuovo ristorante e lounge bar a Torino, nell’elegante cornice di una villa del ‘700. Lève vuol dire pranzo, aperitivo e cena, vuol dire un luogo dove godersi il tempo con leggerezza”. Il Lève si ispira sia come menù che come atmosfera al Bocasalina, il ristorante più famoso di Es Pujols, il più importante centro turistico dell'isola di Formentera. La cucina è affidata proprio al primo chef di quel ristorante, Marco De Matteis. Punta a diventare un riferimento per i torinesi grazie alle innovative proposte del lounge bar e a un menù ricco anche di crudi di carne e pesce e ad un abbondante bancone ricco di dolci.