Leonardofarà rientro lunedì alla Continassa, in quelladi cui fino alla passata stagione era capitano e che ora lo ha messo ai margini del progetto. Eppure Leo già da un mese sapeva che avrebbe dovuto trovarsi una nuova sistemazione nel corso della sessione estiva di mercato, e la spedizione dia comunicarglielo di persona è stata solo una questione di rispetto per il capitano. Che di certo sta ancora accusando il colpo di questa esclusione, come riferisce il Corriere dello Sport.Ora in ballo ci sono 10 milioni, motivo per cui si devono evitare "litigate" e mancate presentazioni alla convocazione del ritiro bianconero. Vista la cifra, difficile anche per la Juve poter pensare di offrire il famoso incentivo all’esodo: 5 milioni oggi sarebbero troppi e forse neanche basterebbero. Bonucci quindi farà rientro a Torino in attesa di scegliere la nuova destinazione dove si allenerà a parte con gli altri 'esuberi', proprio lui che fino a qualche mese fa era un leader.