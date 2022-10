. Ma anche più. Ha retto, il muro bianconero, a tratti palesemente a tre, con il mancino brasiliano bravo a entrare dentro al campo e a essere un supporto fondamentale per le uscite palla al piede. Eccola, la solidità difensiva. Ritrovata anche a Lecce, pur avendo davanti una squadra non certamente in grado di offendere con qualità e continuità. Come racconta Tuttosport, oltre alla terza vittoria di fila che non accadeva da marzo di quest’anno, si materializza anche il terzo successo di fila che senza subire reti non si concretizzava da venti mesi, febbraio 2021.Per il quotidiano, la scelta di metterein panchina è indicativa "su come stanno cambiando le gerarchie di Allegri per quanto riguarda la difesa e quindi i difensori. Consempre più utilizzati". Attenzione poi al ritorno di Bremer: teoricamente potrebbe tornare proprio domenica sera contro. In attesa che le altre giochino per completare questa dodicesima giornata la Juve si gode il fatto di essere la seconda miglior difesa della serie A con appena 7 gol incassati.