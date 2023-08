Leonardonon si perde d'animo. Ancora in attesa di definire il suo futuro, l'ex capitano dellaha pubblicato un nuovo video nelle sue Instagram stories in cui si mostra intento a lavorare in palestra da solo, con tanto di enormi pesi da sollevare. La sensazione è che la sua prossima squadra sarà una tra, con quest'ultima che ora sembra in vantaggio.