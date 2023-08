Se ce ne fosse stato bisogno, Massimilianolo ha ribadito oggi in conferenza stampa: Leonardo Bonucci è alla porta, non ci sono possibilità che la situazione cambi, nessuno spiraglio aperto. “".Il futuro è dunque chiaro, lontano da Torino. Sì, ma dove? Da tempo è forte il pressing dell’e come racconta calciomercato.com: l'intesa economica e progettuale è stata raggiunta grazie al lavoro del suo agente Alessandro Lucci:, con un ruolo da leader e chioccia di una squadra che si affaccia nel mondo della Champions League. E pure l'intesa per lacon laè praticamente stata raggiunta: sul piatto le prime due mensilità ormai trascorse, poi altri, in attesa di capire se arrivare alla cessione diretta al club tedesco o se arrivare alla risoluzione consensuale.I dubbi permangono a livello personale, familiare. Non convince appieno l’idea di lasciare l’Italia e per questo Bonucci aspetta che si apra uno spiraglio in Serie A.fa muro e l’ipotesirimane solo sullo sfondo. Spunta, però, l’ipotesigarantirebbe aun posto da titolare nella sua difesa a tre.