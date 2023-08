Laalla prima stagionale alla Dacia Arena contro l'Udinese ha vinto, ma soprattutto convinto. C'è però un dettaglio che non è passato del tutto inosservato ad inizio partita: quello che riguarda. Dopo che nella scorsa stagione era il vice capitano in sostituzione di Leonardo Bonucci in questa, complice il fatto che il numero 19 sia ormai fuori rosa ed in cerca di una collocazione, il brasiliano ha scalato le gerarchie diventando il capitano della Juventus.Contro i friulani Danilo è sceso in campo con la fascia da capitano, ma ciò che ha colpito è stata da subito la sua. Prima del calcio d'inizio ha chiamato a raccoglimento tutti i compagni, in cerchio ha preso parola, spronandoli ed incitandoli. Anche durante la gara, ha sempre tenuto alta la concentrazione dei compagni, invitandoli a non mollare. Le gerarchie cambiano, ma la Vecchia Signora ora può contare su Danilo e sul suo carisma. Un "nuovo" capitano a disposizione di Allegri.