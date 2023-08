Non doveva finire così,. Da una parte una carezza ai tifosi, dall’altra una stoccata alla società: questo il duplice messaggio di Leonardonell’immediato post amichevole in famiglia, con un post su Instagram. Preludio di una mossa ancora più audace e anticipata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport: la diffida dei legali allaaffinché il difensore venga riammesso in rosa.Una rottura totale, guerra aperta tra due fronti che solo pochi mesi fa si giuravano amore eterno. Il primo passo ufficiale era stato il viaggio diper raggiungerein vacanza e comunicargli che non avrebbe fatto parte della rosa a disposizione di Allegri. Oggi la notizia della diffida e, a ruota, la risposta del club bianconero.