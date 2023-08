Il finale, infatti, sta per essere scritto e il saluto è sempre più vicino. Trattativa a oltranza da parte degli agenti con l'Union Berlino e le parti si stanno sempre più avvicinando a una soluzione positiva. Su quali basi? Il principio di un accordo potrebbe prevedere un ingaggio di 1,5 milioni per una stagione, quella utile per fargli giocare minuti importanti in un campionato competitivo e dargli la possibilità di arrivare ad Euro 2024 in forma. Intanto, però, l'entourage di Bonucci sta lavorando anche con la Juve per arrivare a una risoluzione consensuale del contratto che soddisfi entrambe le parti. Attualmente fuori rosa, è ancora sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno del 2024, con un ingaggio da 6,5 milioni netti, quindi un accordo per l'addio andrà trovato.