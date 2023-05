Le parole di Leonardoa Sky dopo- "Ho sentito tirare l'adduttore e ho chiesto di uscire, è andata bene perchè Gatti ci ha permesso di ottenere un pareggio era importante. Sapevamo di doverla giocare sui 180 minuti, è ancora tutto aperto e in casa loro sarà ancora più dura".- "L'ultimo tocco, abbiamo creato occasioni ma non le abbiamo concretizzate. La fortuna ci ha aiutato ma questo gruppo ci crede fino in fondo, questo valore ci dà soddisfazione".- "Traguardo storico, in pochi ci sono arrivati. Essere nella storia e nella leggenda è motivo di grande orgoglio, sognavo questa maglia fin da bambino e indossarla cosìcosì non è da tutti, me lo godo ma il merito e il ringraziamento va a compagni, allenatori e dirigenti, che mi hanno permesso di arrivarci, e alla mia famiglia che mi ha supportato e sopportato".