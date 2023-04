Le parole di Leonardoa Sky dopo- "A livello personale sono contento di essere rientrato, ma con una vittoria sarebbe stato meglio. Eravamo poco determinati, poi abbiamo preso un gol che si poteva evitare e nel restante tempo non siamo riusciti a mettere in difficoltà un'Inter che si è difesa bene, ma noi ci abbiamo messo del nostro".- "Non è mai bello nè giusto, ma aver speso tanto domenica con il Napoli può averci tolto energie fisiche e mentali. Ma siamo allenati per giocare ogni tre giorni, ora bisogna pensare al campionato perchè dobbiamo recuperare sulla Lazio e chiudere almeno secondi o terzi".- "Per noi è una grande occasione per dare un'impronta diversa alla stagione".- "Ho sentito un principio di crampo sull'allungo, avevo chiesto di aspettare per non sprecare uno slot. Sono cose che capitano, niente di strano".