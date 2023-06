Anche Leonardoè intervenuto quest'oggi all'inaugurazione del campo 3 del centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti" a Roma, che è stato intitolato a Gianluca. Ecco le parole del capitano dellae della Nazionale in ricordo dell'ex attaccante, riportate dall'ANSA: "Di Gianluca ricordo la grandezza nei piccoli gesti. Il suo primo pensiero era quello di regalare un attimo di gioia ai ragazzi che oggi sono qui con noi, ci teneva a far capire che quel che stava passando poteva essere cancellato con un semplice gesto. Non basta il campo di calcio per capire la grandezza di Gianluca nel donarsi e nel dare prima di ricevere. Al di là delle gesta da sportivo, lo ricorderemo come un grande uomo. Dietro al suo sorriso, c’era un uomo di grandi valori, un esempio e un trascinatore".