Anche Leonardoha parlato ai microfoni di Sport Mediaset in vista della sfida di questa sera tra– "Bello continuare a riempire queste pagine con partite importanti contro campioni di questo calibro. Sarà una sfida entusiasmante, vera, mi aspetto una grande Juve. In queste partite la nostra squadra ha fatto sempre qualcosa che nessuno si aspettava. Faremo una grande gara, ne sono certo".– "Quando giochi contro queste squadre devi essere pronto a lottare. Ti metteranno lì con la pressione a soffrire. Avremo le nostre chance ma dovremo essere cinici e segnare".– "Il problema è che hanno 11 giocatori forti, più quelli in panchina, sono una specie di dream team. Dovremo fare due prestazioni in una, raddoppiare e fare la fase difensiva a mille, supportando noi da dietro quella offensiva. Servirà una grande prestazione da parte di tutti e sono sicuro arriverà".– "La battuta del mister è stata per allentare un po' la tensione che creano questo tipo di partite e l’inizio della Champions. C’è sempre un po’ di emozione, lui in questo è bravo. Non l’ho mai sentito dire che siamo venuti a fare una scampagnata, anzi, tutto il contrario. C’è voglia di fare una grande partita e portare a casa qualcosa di diverso rispetto a quello che tutti si aspettano".– "Dispiace molto, soprattutto il fatto che tocca noi. Le vicende extra-sportive possiamo solo leggerle, senza entrare nella sfera privata. Ha provato la terapia conservativa che non è andata a buon fine. Lo aspetteremo. Da gennaio sarà un nuovo acquisto fondamentale e ci aiuterà a fare quella rincorsa che tutti sogniamo in ogni competizione".