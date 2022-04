Leonardo Bonucci ha parlato a JuventusTv della gara di stasera. Queste le sue parole:



PARTITA - "La chiave della partita sarà fare una grande aggressione sulle palle perse e non concedere a loro spazi tra le linee perchè con i quattro attaccanti creano grosse difficoltà nelle letture delle traiettorie per chiudere e poi dobbiamo essere bravi in quelle tre o quattro occasioni che ci concederanno a fare gol e portare a casa i tre punti. Una vittoria potrebbe darci fiducia perchè quando vinci lavori meglio. Stasera i tre punti sono fondamentali".