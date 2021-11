Leonardo, autore della doppietta che ha regalato allala vittoria contro la, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni: "Vittoria fondamentale, dopo la sosta è sempre difficile, ma con questo approccio e spirito di sacrificio le partite diventano facili. Siamo stati bravi a concedere poco alla Lazio e prenderci i tre punti. Il mister negli ultimi dieci minuti spinge sempre per mantenere l'attenzione alta, va bene così, tutti dobbiamo fare la nostra parte per portare la Juventus lì a lottare per tutti gli obiettivi. Abbiamo creato situazioni importanti anche con gli attaccanti, loro fanno un gran lavoro poi l'importante è segnare. D'ora in avanti acquisiremo tutti più determinazione, sicurezza e cattiveria, porteremo a casa risultati".E ancora: "Quando sei la Juve e fai questo percorso a inizio stagione è giusto prenderti le critiche, ma ci devono dare solo lo stimolo per migliorare. Adesso sta a noi mantenere lo spirito di questa sera.? Era giusto che il rigore lo tirasse lui, se me l'avesse chiesto l'avrei tirato io, ma è lui il rigorista della Nazionale. Se ne riparlerà a marzo, nel caso ci sono anch'io".