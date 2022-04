La notizia positiva è che è tornato a disposizione, anche se molto difficilmente contro il Cagliari partirà dal primo minuto. Ad ogni modo, Leonardo Bonucci va a caccia di un record: il numero 19 della Juve può infatti eguagliare l'amico e compagno di reparto Giorgio Chiellini come difensore a segno in più anni solari differenti a partire dal 2000 in Serie A. L'ex Milan è fermo a quota 12, contro i 13 del capitano bianconero.