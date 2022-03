Intervenuto ai microfoni di Violanews, il conduttore televisivo e tifoso interista Paolo Bonolis ha detto la sua sull'eliminazione della Juve dalla Champions League, non risparmiando qualche frecciata. Ecco le sue parole: "Ho sentito una battuta carina sui bianconeri, qualcuno consigliava di cambiare l'animale di rappresentanza. Togliere la zebra e mettere la giraffa, visto che sono tanti anni che escono a testa alta. Noi interisti tendiamo a essere, nel massimo rispetto, antijuventini. Bisogna avere dei nemici, anche se trattati con grande rispetto. Sinceramente avrei preferito che Madama si facesse un altro giro in Champions, che è una competizione usurante. Non mi aspettavo uscissero con il Villarreal. Almeno noi possiamo consolarci di essere usciti con il Liverpool, una squadra accreditata per la vittoria finale".