La Juventus si muove per un nuovo centravanti al posto di Dusanquesta l'indiscrezione che lancia il Corriere dello Sport. Cristianoinfatti starebbe lavorando per cedere l'attaccante serbo già a gennaio, pur sapendo che non sarà semplice trovare l'incastro giusto. Vlahovic è stato protagonista di un'altra prestazione negativa contro il Genoa e in generale ha segnato un solo gol negli ultimi tre mesi, quello contro l'Inter.COSTI DELL'OPERAZIONE BONIFACE - Il candidato preferito dal direttore della Juve è Victorhe Giuntoli osserva da tempo, quando ancora l'attaccante giocava in Belgio nell' Union Saint-Gilloise. Il club tedesco lo ha pagato 20 milioni di euro ma ora la sua valutazione è schizzata alle stelle visto il rendimento (14 gol e sette assist in stagione). Il Bayer chiede circa 40 milioni di euro ora per lasciarlo partire. I nuovi segnali della Juve sono comunque già arrivati all’entourage del ragazzo, si legge, ed è probabile che se non potesse decollare a gennaio l’operazione rimarrebbe valida per l’estate.