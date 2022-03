Intervistato da Tuttosport alla vigilia del match valido per gli ottavi di Youth League, l'allenatore della Juve Primavera Andrea Bonatti ha parlato anche di Fabio Miretti e Matias Soulé, ormai integrati nella prima squadra bianconera. Ecco il suo pensiero: "Miretti ha enorme intelligenza calcistica, ottime qualità tecniche ed è cresciuto tanto nella copertura del campo, come intensità e come estensione. Ha inserimento, gol ed è un leader positivo, sente il piacere di dare il suo contributo ai compagni. Soulé è un fiorettista, un talento tecnico incredibile con una fantastica attitudine all’allenamento. Li accomuna l’attitudine mentale: trovare ragazzi di talento tecnico che hanno voglia di apprendere e sacrificarsi in ogni minuto di ogni allenamento è eccezionale, e penso che sia il quid che permetterà loro di raggiungere alti livelli".