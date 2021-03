Oltre due miliardi di persone nel mondo non hanno acqua sicura per bere e lavarsi. La maggior parte sono donne e bambini. E oggi a causa del Covid le loro vite sono ancora più a rischio. Le comunità più colpite vivono in Paesi in cui il virus si è aggiunto a guerre e crisi climatiche. Solo in Yemen e Siria oltre 35 milioni di persone non hanno accesso a fonti d’acqua pulita



Il mondo dello sport sostiene la campagna di raccolta fondi Dona acqua, salva una vita lanciata da Oxfam Italia. Fino al 28 marzo è possibile sostenere i progetti di Oxfam per contribuire a cambiare le cose, donando acqua e salvando migliaia di vite con SMS solidale o chiamata da telefono fisso al 45584.



Testimonial sportivi della campagna “Dona acqua, salva una vita” sono Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria, e Barbara Bonansea, stella della Juventus e della nazionale italiana femminile. Oltre a loro, 3 campioni delle piscine, che hanno nell'acqua il loro elemento naturale: i nuotatori Filippo Magnini (2 volte campione mondiale dei 100 sl) e Marco Orsi (velocista, più volte a medaglia nei campionati mondiali ed europei) e l’ex pallanotista, oggi allenatore, Amaurys Pérez (argento olimpico con la nazionale italiana a Londra 2012).



Insieme con i campioni dello sport, nella campagna di raccolta fondi sono impegnati anche vari personaggi della tv, tra i quali Ilaria D’Amico, Caterina Balivo e Pino Strabioli.



Come donare:



"Fino al 28 marzo sarà possibile donare tramite il numero 45584:

2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WindTre, TIM, Vodafone,Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali.



5 o 10 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45584 da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali.



5 euro anche per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile;



È inoltre possibile, specificando la causale “Acqua sicura”, donare tramite carta di credito su https://tinyurl.com/DONAOXFAM".