Quella di questa sera sarà una partita speciale per il Governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, grande tifoso della Juve. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, dichiara: "Mi piacevano tantissimo sia Conte che Allegri, così peraltro diversi tra loro. Il primo per come ha abituato la Juve a comandare il gioco è riportarla dove meritava di stare. Il secondo per la capacità di gestire situazioni complesse e anche saper sdrammatizzare. Purtroppo il bellissimo gioco di Sarri al Napoli, alla Juve ancora non si è visto, speriamo vinca lo scudetto e perché no si possa continuare a sognare la Champions, anche perché saranno i risultati a determinare il suo futuro".



Ecco: è più facile per il Bologna andare in Europa o per la Juve vincere la Champions?



"E se facessimo che succedono entrambe?"