Un focus anche su CR7 e il suo rendimento straordinario. Il club bianconero sul proprio sito ufficiale fa spazio ai suoi numeri e spiega: "Cristiano Ronaldo ha realizzato 18 gol nell'anno solare 2020, tre in più di ogni altro giocatore nei cinque maggiori campionati europei. Tutti gli ultimi sei gol firmati da Cristiano allo Stadium in Serie A sono arrivati su sviluppi di calcio piazzato (punizione o rigore). Soltanto una volta in carriera, l’attaccante della Juventus ne aveva realizzati cinque di fila da fermo in casa: nel febbraio 2009, con il Manchester. Seconda doppietta di CR7 su rigore in Serie A (dopo quella dello scorso febbraio contro la Fiorentina)".