Le parole di Raiola, l'insoddisfazione del giocatore, la tensione tra le parti e ora il faccia a faccia. Da una parte Paul Pogba, dall'altra Ole Gunnar Solskjaer: un confronto necessario per decidere il futuro. Il Polpo cerca chiarezza e nelle ultime ore l'ha chiesta direttamente al suo allenatore. Un colloquio avvenuto dopo la sconfitta in Champions League con l'RB Lipsia, in cui sul tavolo è stato messo anche il ruolo da sostituto di Pogba, entrato solo al 61' in una partita decisiva, conclusa con un gol troppo tardivo per qualificarsi. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il confronto ha visto anche le spiegazioni chiare da parte dell'allenatore. Non una rottura, ma un rapporto a scadenza. VIA A GENNAIO - Come spiega il tabloid, le parole di Raiola hanno riacceso il fuoco e alzato l'allarme in casa United, perché tutti sono consapevoli di rischiare di perdere a zero il giocatore nell'estate del 2022, vista la volontà di non rinnovare il contratto. Lo United non vuole rischiare e per questo è pronta ad accelerare i tempi di uscita del francese aprendo anche a una possibile cessione a gennaio. La Juventus c'è, ma non alle alte cifre che il francese guadagna. E molto dipenderà dalle richieste del Man United. Due fattori giocano a favore della Juve: gli effetti del Covid e la possibilità di perderlo a zero tra un anno, agendo da freno alle pretese economiche degli inglesi. Così anche una formula creativa è possibile.