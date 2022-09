Dal sito ufficiale della2 ottobre: il rientro dalla sosta per le Nazionali sarà anche il ritorno all'Allianz Stadium, e sarà sfida contro il Bologna. Fischio d'inizio alle 20.45.Occhio allora al calendario delle vendite dei biglietti:LE FASI DI VENDITASi potranno acquistare i tagliandi a partire da lunedì 22 agosto e saranno acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop.Di seguito le differenti fasi di vendita.Come sempre, precedenza ai Member:Vendita riservata J1897 Member: Dalle ore 16:00 del 08/09 alle ore 15:59 del 09/09/2022Vendita riservata J1897 + Black&White Member: Dalle ore 16:00 del 09/09 alle ore 9:59 del 12/09/2022Vendita libera: Dalle ore 10:00 del 12/09/2022MEMBERNon fai ancora parte della nostra famiglia? Diventa ora Juventus Member e accedi alle fasi di vendita riservata!JOFCI soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e le modalità di acquisto.TARIFFE SPECIALIFAMIGLIAIn vista di questa gara si aggiungerà una tariffa speciale, la tariffa “Famiglia”, dedicata agli Under 30 e alle donne che potranno, così, usufruire di uno sconto rispetto al prezzo intero del biglietto.Si ricorda che sarà consentito l’accesso senza tagliando il giorno dell’evento soltanto ai bambini con un’età inferiore ai 6 anni per i posti standard.OFFICIAL TICKET SHOPPer accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.TUTTI ALL'ALLIANZ