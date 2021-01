Dopo un tour de force in cui la Juve ha dovuto affrontare avversarie di alto livello, Pirlo potrebbe decidere di concedere un turno di riposo a diversi dei calciatori con il più alto minutaggio nelle gambe. Tra questi i difensori, uno dei reparti più in sofferenza a causa delle diverse indisponibilità. Il tecnico, per questo, potrebbe puntare su Radu Dragusin nella sfida contro il Bologna. Una maglia da titolare, inoltre, potrebbe convincere il giovane difensore a non cedere alle lusinghe provenienti da altri club e che in questi igorni stanno alimentando le voci di mercato.