Nella gara di domenica contro il Bologna Andrea Pirlo darà una nuova chance a Federico Bernardeschi, che sostituirà l'altro Federico, Chiesa, anche lui ex Fiorentina e bloccato da un problema alla caviglia. Per Berna è l'ennesima occasione di dimostrare di avere le qualità per poter stare nella Juventus. Finora la sua esperienza in bianconero non è andata come si sperava, il giocatore ha deluso e quella con il Bologna potrebbe essere una delle ultime possibilità di mettersi in mostra.