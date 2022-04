Traguardo "a cifra tonda" per Dusan. Con quello segnato questa sera contro il, che ha regalato allaun pareggio fondamentale, l'attaccante classe 2000 ha raggiunto quotain carriera in, tra le reti realizzate con la maglia della Fiorentina e quelle in bianconero. Ancora una volta, il bomber serbo è stato decisivo. Non è riuscito a regalare una vittoria alla Vecchia Signora, ma certamente l'ha salvata da una disfatta che avrebbe avuto del clamoroso.