Uno a zero, però per il: allo Stadium si fatica e la pioggia non aiuta.Ed è come se il tempo si fosse cristallizzato. Come se il lavoro non fosse stato svolto. Come se, ecco, fossimo tornati al punto di partenza: non dell'anno scorso, ma di due stagioni fa. Una, sbadata, che non ha giropalla e non ha grinta. Che non ha corsa. Che viene pure risucchiata da un buon Bologna, persino sereno mentre sciupa un paio di occasioni. Occasioni che la Juve non riesce proprio a creare, in balia nuovamente di un gioco sterile e di una paura micidiale nel superare l'uomo, creare quella maledetta superiorità, invisibile eppure necessaria.