Thiago Motta furioso. L'allenatore del Bologna durante la gara se l'è presa con l'arbitro Di Bello per un rigore non fischiato in favore della sua squadra dopo il contatto tra Iling-Junior e Ndoye nell'area bianconera. Motta è esploso e ha urlato contro il direttore di gara: "Lo dovevi fischiare subito questo, non avevi neanche bisogno del Var". Lo riporta Dazn.