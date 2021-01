2









Di motivi per sorridere ce n'è più di uno, per i tifosi bianconeri, dopo il 2-0 rifilato dalla Juve al Bologna. Ma non sono mancate (come al solito) anche le note stonate. Una di queste ha un nome e un cognome: Federico Bernardeschi. Sull'esterno toscano in queste ore piovono invettive di ogni tipo attraverso i social network, a causa dei clamorosi errori sotto porta, uno su tutti il tentato pallonetto - con palla in tribuna - effettuato nel primo tempo. Quando dà il cambio a Morata, e quest'ultimo influisce sul gol del definitivo 2-0, più di qualcuno ironizza: non può essere certo una coincidenza…