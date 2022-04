Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna, ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro la Juve: "Deluso, ma anche orgoglioso. Se avessimo concluso in undici avremmo vinto. Medel? Non ho visto, non posso dire niente sull'episodio. Soumaoro? Difficile, in campo non si vede. Mi fido della VAR, penso e spero che abbiano visto bene. Sono orgoglioso della squadra, stiamo bene e crediamo nelle nostre qualità. Anche parlare col mister ci aiuta. Giochiamo ogni partita per vincere".