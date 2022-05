Intervenuto in conferenza stampa da Coverciano, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha parlato anche dell'episodio che ha portato all'espulsione di Medel nel match tra Juve e Bologna, poi costato uno stop al direttore di gara Sacchi. Ecco le sue dichiarazioni, raccolte da TMW: "A me è dispiaciuto da morire fermare un ragazzo che ha fatto una delle stagioni migliori. Perché anche se un ragazzo ti fa arrabbiare e sei frustrato per una decisione presa, non puoi perdere mai il controllo. Gli ho detto che lui ha pagato molto più di Medel e mi è dispiaciuto molto, non si può perdere il controllo soprattutto durante una revisione, che è il momento in cui tutti guardano gli arbitri. Le ultime revisioni sono state fatte meglio, io ho fatto una lezione di due ore su come andare al monitor, tornare e spiegare la decisione".