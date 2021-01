Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su Ilicic con il rigore del 2:0 (a sx) oggi Sacchi nel 1T di Juve-Bologna non ha giudicato fallosa la sbracciata di Bonucci su Tomiyasu. ( a dx) #Rizzoli pic.twitter.com/WFPEYoIB2S — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 24, 2021

La polemica arbitrale quando si tratta di Juventus è sempre dietro l'angolo. L'arbitro Sacchi in Juve-Bologna ha lasciato correre su diversi contatti in area da ambo le parti: Maurizio Pistocchi ne ha preso in esame uno in particolare, mettendolo a confronto con uno di ieri in un'altra partita.