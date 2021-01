Spesso e volentieri, le gare di Serie A sono occasione per le dirigenze delle squadre di fare un punto sui reciproci obiettivi di mercato. O semplicemente, per osservare i giocatori sui rispettivi taccuini. Fabio Paratici sfrutta l’occasione della gara dell'Allianz Stadium per osservare da vicino Mattias Svanberg, uno dei protagonisti del lunch match tra Juventus e Bologna, attualmente alle battute finali. Infatti, come riporta l’edizione odierna Tuttosport, il club bianconero avrebbe messo nel mirino proprio il centrocampista svedese classe 1999, accostato in sede di mercato anche al Milan.