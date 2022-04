Orsolini ha parlato ai microfoni di DAZN all'intervallo di Juve-Bologna. Ecco il commento del giocatore rossoblù: "Ho avuto un'occasione che avrei potuto sfruttare meglio, ho pensato di calciare subito per sorprendere Szczesny. Giochiamo per vincere? Giochiamo per dimostrare il nostro valore, per mettere in difficoltà l'avversario, in questo caso la Juve. Cerchiamo di continuare così perchè possiamo metterli in difficoltà".