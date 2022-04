Il piatto piange in casa Juve, di nuovo. E non solo per i gol, ma anche per i tiri in porta. Come sottolineato da Opta, per la quinta volta in questo campionato di Serie A, contro il Bologna i bianconeri non hanno effettuato tiri nello specchio per tutto il corso del primo tempo: l'ultima occasione in cui si era verificato qualcosa di simile in casa, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, risaliva al 6 novembre scorso contro la Fiorentina.