Nemmeno Adrienè uscito indenne dal giudizio dei giornali in edicola oggi, dopo il match tra. "Quando non corre diventa normale. Ruba il primo pallone a metà della ripresa e questo dice tutto. In più si fa pescare in fuorigioco" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un secco 5 in pagella indicandolo come il peggiore in campo. Stesso voto da parte de Il Corriere dello Sport - "Lontano parente del giocatore visto alla prima a Udine. Fatica a prendere gli avversari e non produce nulla" - mentre Tuttosport alza di mezzo punto: "Anche il francese appare meno in palla: immobile, tenta qualche sgroppata ma il muro del Bologna lo disinnesca".Anche noi de ilBianconero gli abbiamo dato un 5.5: "Attivare il motore: lo fa a fatica. Ma quando riesce a entrare col giro giusto del motore, è imprendibile. Toccherà aspettare".