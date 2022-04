2









Juve-Bologna non è ancora finita. O meglio, non sono ancora finiti gli strascichi della partita sui social, dove in questa due giorni pasquale hanno tenuto banco anche e soprattutto due polemiche legate a quanto si è visto sul campo dell'Allianz Stadium.

La prima è quella scatenata dal tweet di Lapo Elkann ("Stiamo poco allegri!!! Allegri..."), con un chiaro riferimento al gioco poco entusiasmante della squadra bianconera, evidentemente dovuto - secondo il fratello di John e cugino di Andrea Agnelli - alle scelte del tecnico livornese.

La seconda accesa discussione, invece, è partita da un commento di Patrick Zaki, il ricercatore egiziano liberato dopo quasi 22 mesi di carcere al Cairo, noto tifoso rossoblù, che sui social ha scritto "Due cartellini rossi, stanno ancora pagando. Forza Bologna", in polemica con le due espulsioni di Soumaoro e Medel dopo l'episodio del potenziale rigore su Morata.

Due questioni certamente diverse, ma accomunate da un elemento: la "valanga" di insulti e reazioni forti (ma anche contraddittorie) che da sabato sera hanno riempito i social, e che certamente non fanno bene al mondo del calcio.

Sfoglia la nostra gallery per leggere una carrellata di commenti sui due temi: