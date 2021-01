Ultima giornata del girone d'andata di Serie A, la Juventus è chiamata a resettarsi dopo la vittoria della Supercoppa Italiana e risollevare il ruolino di marcia in campionato dopo la disfatta contro l'Inter. L'avversario è il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Arbitro dell'incontro è Juan Luca Sacchi, alla prima partita in assoluto della Juve in carriera. I guardalinee sono Mauro Vivenzi ed Emanuele Prenna, il quarto uomo è Davide Ghersini. Il Var invece è Gianpaolo Calvarese, coadiuvato dall'Avar Pasquale De Meo.

Qui di seguito tutti gli episodi da moviola di Juve-Bologna



14' - Bentancur preso ormai di mira dai giocatori di Mihajlovic: dopo il pestone-lampo di Soriano ha costretto l'uruguayano della Juve a restare 5 minuti fuori dal campo prima di poter rientrare, Vignato va a fargli uno sgambetto "intimidatorio" sulla trequarti difensiva della Juve. Ammonito il talento del Bologna



4' - Cuadrado viene lanciato in area di rigore e viene urtato da Vignato. Per Sacchi l'intreccio di gambe non è sufficiente per assegnare il calcio di rigore in favore dei bianconeri e il silent check del Var conferma la scelta dell'arbitro