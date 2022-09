Lapotrebbe avere un'arma in più nella sfida di domenica sera contro il. Si tratta di Arek, i cui precedenti con la squadra rossoblù sono decisamente favorevoli: l'attaccante polacco, infatti, ha segnato una doppietta in ciascuna delle due partite casalinghe di Serie A in cui l'ha affrontata, il 17 settembre 2016 (da subentrato) e il 29 dicembre 2018, entrambe con la maglia del. Un buon auspicio per lui, pronto a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri dopo aver saltato l'ultimo match per squalifica.