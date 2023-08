L'ex arbitro Lucaai microfoni di Dazn ha commentato così il contatto tra Samuel Iling Junior e Ndoye che sarebbe potuto essere rigore per il Bologna. Le sue parole:"Posso anche giustificare l’errore in campo perché può capitare di avere una visuale sbagliata o un angolo che non permette di vedere l’episodio. Anche se Di Bello era in buona posizione. Non può essere condonato il fatto che il Var avesse tutti gli elementi per intervenire. È vero che questo episodio è stato probabilmente visto e valutato dall’arbitro ma non è un episodio grigio per cui rimane la decisione di campo. Su questo episodio nessuno può avere dubbi: è chiaramente un calcio di rigore: Iling si è completamente disinteressato del pallone ed è andato solo sull’uomo. C’era poi il rosso per DOGSO, chiara occasione da rete. Non mi ricordo un episodio del genere, entra nella top 3 degli errori che sono stati commessi in epoca Var in questi sette anni".