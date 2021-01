La Juventus sfida il Bologna per l'ultima giornata del girone di andata in Serie A, una partita da non sbagliare per riprendere il cammino dopo la sconfitta di domenica scorsa contro l'Inter. Anche perché c'è da approfittare delle battute di arresto di Milan e Inter nelle partite di ieri.



FORMAZIONI UFFICIALI



JUVE (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo L., Tomiyasu, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow. All. Mihajlovic

Qui di seguito tutti gli aggiornamenti sulla partita in tempo reale