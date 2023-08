Dopo il convincente esordio in trasferta sul campo dell'Udinese, per laè tempo di inaugurare la propria stagione anche in casa, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. La squadra avversaria in questo secondo turno di campionato è ildi Thiago Motta, reduce da una sconfitta al debutto contro il Milan. Per i bianconeri sarà fondamentale centrare un'altra vittoria, per non perdere terreno sulle dirette concorrenti e confermare le buone sensazioni lasciate una settimana fa, sia dai singoli che dalla squadra nel suo complesso. Fischio d'inizio alle 18.30.Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. AllegriSkorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta