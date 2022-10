The domain name admin.calciomercato.pro is not active.

Finalmente si riparte. Archiviati gli impegni delle nazionali, latorna in campo questa sera - all'interno della cornice dell'Allianz Stadium -, per affrontare il. L'obiettivo é quello di rialzare la testa, dopo le recenti delusioni, sfruttando anche i calciatori rinvigoriti dagli impegni con le rappresentative. Inoltre, c'è da riconquistare l'amore di un pubblico che nelle ultime occasioni ha subissato di fischi i bianconeri.(4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Joaquin Sosa, Lykogiannīs; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautović.