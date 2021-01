3









Lunch match per la Juventus. Dopo la Supercoppa Italiana, i bianconeri tornano a giocare in campionato oggi alle 12.30: all'Allianz Stadium arriva il Bologna, che chiude il girone d'andata della squadra di Andrea Pirlo.



A proposito di Pirlo: le scelte di formazione sono praticamente fatte, e il gran ritorno di Matthijs de Ligt non dovrebbe cambiare i piani del tecnico juventino, pronto a dare fiducia a Giorgio Chiellini per la quarta volta in 11 giorni. Staremo a vedere se sarà staffetta, così come staremo a vedere se Federico Chiesa riuscirà a esserci almeno per uno spezzone: l'ex Viola non è al top della condizione, al suo posto giocherà Federico Bernardeschi.



DOVE VEDERLA - La gara sarà visibile sulle piattaforme TV e streaming DAZN.



Vai nella gallery dedicata per le probabili formazioni delle due squadre.