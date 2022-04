3









Un gol di Vlahovic ha evitato il disastro, ma il ringraziamento va ad Alvaro Morata, autore delle due giocate decisive. La Juve contro il Bologna ci prova, ma va sempre a sbattere e diventa totalmente inefficace. Va anche sotto per il gol di Arnautovic e pareggia nel finale con Vlahovic, per un 1-1 che può pesare, ma che non può far sorridere. Tutt'altro... E a steccare sono in tanti.



Leggi le pagelle dei giornali nella gallery dedicata.